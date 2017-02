Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores, en un duelo en el que no jugó bien frente al Botafogo en el Monumental.



Al respecto, la cuenta del Fogao en Twitter aprovechó de burlarse con un particular mensaje contra el Cacique en redes sociales.



Una eliminación que mantiene la maldición de los albos en el torneo continental, que no logra avanzar de ronda desde 2007.

Hasta luego, Cacique! 👋 — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) 9 de febrero de 2017