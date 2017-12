La cruel broma de Elneny a Alexis por la ausencia de la Roja al Mundial

Mohamed Elneny, jugador egipcio del Arsenal, no oculta su felicidad por ir al Mundial con su selección y este sábado publicó un mensaje bromeando con sus compañeros que asistirán a la cita.



"¿Quién viene a Rusia conmigo? Özil, Mustafi, Giroud, Lacazette, Koscielny, Bellerín, Monreal, Ospina", escribió el el volante en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, innecesariamente se acordó de Alexis Sánchez y tuiteó: "Perdón mi amigo Sánchez, pero para ti no hay lugar".





Who will come with me Russia🏆🏆 😄😁@MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1

sorry my friend Sanchez There is no place for you 😜😁😁@Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn