'La copa maldita': Diario argentino recapituló los fracasos de Messi en Copa América

De cara a la Copa América de Brasil 2019, la selección argentina está a punto de cumplir 26 años sin títulos, de los cuales 12 han sido vividos por Lionel Messi.

El periodista Cristián Grosso del diario La Nación publicó una recapitulación de los fracasos de la albiceleste, donde califica particularmente a la Copa América como una "copa maldita".

"Se convirtió en un tormento para la Argentina. Llegó a tres finales en los últimos cuatro torneos y perdió todas. Contemporáneo del embrujo ha sido Lionel Messi, y ni él ha podido rescatar a la selección", puntualiza.





En el texto recuerdan que en Venezuela 2007, Juan Román Riquelme expulsó de una habitación al joven astro del Barcelona que entonces apenas tenía 20 años. "Salí pibe, este lugar no es para vos", le dijo el 10.

El hecho ocurrió en el hotel Maruma de Maracaibo, donde se hospedaban figuras como Hernán Crespo, Roberto Ayala, Roberto Abbondanzieri y Juan Sebastián Verón. "La Bruja salió disparada a intentar reconstruir la autoestima del crack", relata.

Cuando Argentina fue local en 2011, empataron sin goles un partido contra Colombia. En plena cancha, Messi sufrió el reto de Nicolás Burdisso quien le gritó "pendejo, la última jugada se corre, no te podés dejar anticipar la puta que te parió".

Tras caer contra Chile en Santiago, Messi se enfrentó a los medios y declaró: "Ya está, se terminó para mí la selección. Lo intenté mucho, no es para mí. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con la Argentina. Me voy sin poder conseguirlo".

Sin embargo, al año siguiente en la Copa Centenario volvió. Pero vivió uno de sus momentos más traumáticos en New Jersey. "Tras errar el primer penal de la serie contra los chilenos se desconectó. Desapareció, como abrumado por un hechizo", narra.

En La Nación rescatan que los números de la Pulga son importantes: 21 partidos y sólo una derrota, convirtió ocho goles y tiene varios partidos memorables ante México (2007), Paraguay (2015) y Estados Unidos (2016). Incluso le arrebató a Batistuta el récord de máximo goleador histórico. Aún así no pudo ser campeón.

El periódico resalta que Messi tuvo ocho oportunidades para ser campeón con la selección, cuatro mundiales y cuatro Copas Américas. De camino a Qatar 2022 tendrá dos más en Brasil 2019 y en Argentina-Colombia 2020. "Messi buscará venganza en la Copa maldita", sentencia el texto.