La confesión de Marcelo Gallardo: "Incumplí una regla y no me arrepiento"

La agónica clasificación de River Plate a la final de la Copa Libertadores tuvo todo tipo de polémicas: un dudoso primer gol, un penal cobrado en los descuentos con el VAR y la violación de Marcelo Gallardo al castigo de la Conmebol.

El DT del conjunto millonario se encontraba suspendido y debía mantenerse incomunicado con sus jugadores, sin embargo, se mantuvo en contacto con sus ayudantes mediante un walkie talkie.

Además, durante el entretiempo bajó al camarín disfrazado con un abrigo y un gorro, pero fue descubierto por periodistas brasileños, quienes lo calificaron de "tramposo".

¿Se enojó el Muñeco? Marcelo Gallardo se acercó a hablar con los jugadores de @CARPOficial en el entretiempo y reaccionó de manera insólita cuando salió del vestuario. ¡Imperdible! pic.twitter.com/Eubv7stMDQ — SportsCenter (@SC_ESPN) 31 de octubre de 2018

Gallardo confesó tras el partido que efectivamente "incumplí una regla y no me arrepiento" y criticó que "es injusto que te quiten el derecho y la libertad de trabajar".

"No me iba a privar de estar con mis jugadores cuando más lo necesitaban. Me tomé el atrevimiento, porque sentí que ellos lo precisaban. Y yo también", añadió.

El club argentino arriesga una multa económica y la suspensión del técnico para las dos finales ante Boca Juniors y Palmeiras.

"Me tomé el atrevimiento de bajar. Reconozco que incumplí una regla..." declaró Gallardo desde Porto Alegre, afirmando que no se arrepiente de absolutamente nada. pic.twitter.com/ExVeKGlBpf — SportsCenter (@SC_ESPN) 31 de octubre de 2018

