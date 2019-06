La confesión de Gary Medel: 'No bebo alcohol, desde que tengo 18 ó 19 años'

En medio de la preparación camino a la Copa América 2019, Gary Medel, actual capitán de la Selección Chilena, conversó con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, instancia en la que confesó que desde el 2007 no bebe alcohol.

En la entrevista con dicho programa, el ex volante de la Universidad Católica reveló que no ingiere alcohol desde que Carabineros lo tomó detenido en la previa de su participación en la Copa del Mundo Sub 20 de Canadá en el año 2007.

"No bebo alcohol. Desde que tengo 18 ó 19 años que no tomo. Cuando me pillaron los Carabineros, desde ahí que no bebo", comentó el jugador de Besiktas de Turquía y quien comandará a la Roja en la Copa América.

Aquella vez, Medel fue detenido tras conducir su Peugeot 206 y subirse a la acera en pleno Barrio Bellavista, hecho por el que terminó detenido por los efectivos policiales y trasladado a la Comisaría de la comuna de Independencia.

La entrevista será mostrada este lunes por la mañana, donde Medel conversó prácticamente de todo, en especial sobre las polémicas en las que se ha visto envuelto en su paso por la Selección Chilena.