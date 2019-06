La columna de Pedro Ingle: el adivinador que salta a la cancha

Agradezco la tribuna. El pueblo está cansado de mentalistas estafando (solo) en los matinales. Como gremio debemos ser capaces de extendernos a más tribunas y más disciplinas. Así como practicamos el poliamor, ejercemos el multitasking (mi sobrino me dijo que se escribía así, ruego editor confirmar y también después borrar este mensaje), y seré el primero en dedicarme a anticipar resultados deportivos.

Estuve años trabajando con un representante de jugadores, anticipando si el entrenador iba a dejar en la banca a algún muchacho nuestro. La imagen se me aparecía en la mente en forma de pizarra con un apellido omitido, y entonces operaba otro equipo, más terrenal, y el futuro crack terminaba jugando. Luego perfeccioné el método con una pequeña ayuda económica al utilero, como para confirmar la visión, pero lo principal es el mentalismo. Conocemos el futuro, pero a veces el futuro necesita ayuda.

En Chile 62, Brasil requirió mis servicios, fue mi primera vez en el fútbol. Recomendé que bañaran con cal de línea de cancha a Garrincha (no me gustaba su olor, en términos de vibras y energías) y terminó siendo la figura del Mundial, además de estar muy higienizado Cuando se lesionó Pelé recomendé hacerle una máscara facial de Calorub. El hombre se quejó montones y no se recuperó de su lesión, pero su cutis mejoró notoriamente. Me encontré con Xuxa en Viña del Mar para el festival de 1990 y se lo comenté, pero ella me ignoró. Aunque casi nunca lo hago, en ese caso le dediqué una maldición. "Vendrás en 10 años y serás humillada por tres silabas, como Ca-Lo-Rub pero con tres letras al principio", dije mientras cocinaba a baño María con un poster de ella de la revista TV Grama. Funcionó.

Pero yo no vine a esta tierra a hacer el mal. Por lo mismo, acojo el llamado de la ciudadanía y a partir de mañana anticiparé cada día resultados exactos. Hace años lo hice en la hípica y miles se enriquecieron. Lo único que no vi venir fue la auditoría a las apuestas que hicieron, y los cobardes petiseros que me denunciaron. Pero esa es otra historia. El viernes, antes de las 11:00am, se publicará en esta misma página el resultado exacto del Chile / Ecuador, para que vean de lo que estamos hablando. Solo adelantaré que Reinaldo Rueda es Aries y el Bolillo Gómez Acuario. Saquen sus conclusiones.