La columna de Pedro Ingle: Así le va a ir a Chile frente a Ecuador

Chile 3, Ecuador 2. Eso me dice la borra del café de esta mañana. Vi una defensa sobrepasada, pero como antes de mentalista soy patriota me permití llamar de inmediato a mi colega en el cuerpo técnico de Rueda, el brujo Orlando Caicedo. No me contestó, seguro la señal del celular interfiere con su onda con el más allá. "Ponle una mata de ruda a Arias en los guantes" fue el mensaje de texto que alcancé a enviarle. Con eso debiera bastar para contener el ataque rival.

El asunto, por cierto, es sensible. Hace algunos años le mandé el mismo mensaje a Orlando Aravena, pero no había celulares y se ve que el recado llegó pésimo. Hasta hoy me pregunto cómo le hubiera ido a Chile en Italia 90 si esa azafata de Pan Am le hubiera dicho "debe hacerlo a la una" en vez de "debe cortarse con una cortapluma". Gajes del oficio.

Mi amigo Fernando Solabarrieta insiste en que Junior Fernández es la gran Duda del equipo. "Tiene una Duda tremenda, la vi hace poco y aun estoy llorando", me dijo hace poco. "Duda" en lenguaje mentalista es igual a "Desgracia", que se parece mucho a "Falacia".

Y sí. Eduardo Vargas convertirá un gol hoy. Otro será de Alexis, azuzado por las fotos de Mayte Rodríguez con Diego Boneta. No debería contar infidencias, pero me debo a mi público. Llamé a Alexis cuando se produjo el quiebre, que se manifestó en mi siquis como una imagen de Tocopilla en llamas. "Alexis, déjate bigote, con eso olvidarás todo". Lo malo es que no calibré bien la orden y además de olvidarla a ella olvidó encarar en velocidad. Lo bueno es que esa contingencia capilar ya fue superada y los resultados están a la vista: Gol contra Japón.

El tercer gol lo dejo para los apostadores profesionales, si me contactan se los puedo enviar, con minuto de juego incluido. Yo no cobro nada, solo pido un porcentaje.

Chilenos, esto no se detiene acá. El fin de semana atiendo en mi consulta (puedo hacer desaparecer deudas, pago contra resultados) pero el lunes volveré prediciendo el resultado contra Uruguay. ¿Un adelanto? El Maestro Tavares me contactó luego del partido contra Colo-Colo en la Libertadores del 91.