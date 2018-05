La Calera sorprende y vence con categoría a Colo Colo en el Monumental

Una mala forma de cerrar la primera rueda tuvo Colo Colo, puesto que cayó con justicia ante Unión La Calera, que demostró que es uno de los animadores del torneo, por 0-2.



En los cementeros, Brian Fernández fue la gran figura del partido, al convertir los dos tantos con el que la visita se impuso en el Monumental ante un Cacique que no tuvo respuestas sobre el campo de juego.



La mixtura en el plantel albo se hizo notar en el recinto de Macul, puesto que el equipo de Héctor Tapia no logró imponer sus condiciones ante el cuadro de Víctor Rivero, que con cada fecha consolida la idea de que su campaña no es fortuita.



Los tantos de Fernández llegaron en la segunda parte, primero con un remate que rebotó en la zaga alba, pero que con la fuerza permitió que el balón cruzara la línea de gol a los 47'. Más tarde, el trasandino repitió con una excelente jugada personal y un disparo excelente a los 72'.



Una victoria que instala a La Calera en la tercera plaza con 31 puntos. Por su parte, Colo Colo mira de lejos al líder y se quedó sexto con 24 unidades.