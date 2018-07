La broma de Maradona que dejó llorando a su nuevo refuerzo en Bielorrusia

Cristian Campestrini, portero argentino de 38 años, se transformó en el nuevo refuerzo del Dinamo Brest de Bielorrusia tras el pedido del presidente del club Diego Maradona.



No obstante, el guardameta vio caído el fichaje en algún momento y reveló una broma que le hizo el "Pelusa", que lo dejó llorando por la desesperación.



"Hace unos días me levanté con un audio de un minuto, donde decía que se caía mi pase. Llorando le pedí explicaciones y me dijo que sabía que los arqueros eran boludos, pero no pensó que tanto. Me estaba gastando", relató el trasandino.