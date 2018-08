La analogía del representante de Gonzalo Jara para explicar su mal rendimiento en la U

El agente de Gonzalo Jara, Alan Silberman, se refirió al momento que atraviesa el defensa en la U, quien ha perdido la titularidad en el cuadro laico en el último tiempo.



Su representante comentó que "tengo una opinión sobre la capacidad y calidad de Jara. Superlativa. Ahora, cuando pones a Messi en un equipo de puros troncos, Messi pasa a ser otro tronco…La U como equipo hace tiempo que no juega bien".



Silberman no hizo el quite sobre cómo ve al jugador, que ha debido lidiar con ver los duelos desde la banca de suplentes.



"Lo veo tranquilo. A nadie le gusta no jugar, pero está tranquilo y acata las órdenes de su jefe", sostuvo.