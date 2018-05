La absurda firma de un hincha de Independiente en su carnet que se volvió viral

El extremo fanatismo de un hincha de Independiente lo ha transformado en un fenómeno en redes sociales, ya que se dio a conocer gracias a la firma que colocó en su carnet de identidad.



En el documento, el forofo de los diablos rojos de Avellaneda puso de mosca "Rey de copas uno solo", lo que llamó la atención incluso de su hija, quien difundió la fotografía en Twitter.



La imagen obviamente se viralizó, provocando de paso que el fanático, llamado Arnoldo Carmona, fuese entrevistado por Telefe.

"Yo firmo así, es mi firma. En el banco tengo registrada esta firma, en el DNI y en el registro de conducir. Dos veces me lo negaron y a la tercera lo logré. Me decían que no era válida, pero lo conseguí", relató.



Curiosamente, la viralización de la imagen provocó que el Registro Civil de Valentín Alsina informara que el polémico carnet sería dado de baja. Ante esto, ya comentó que presentaría un recurso de amparo.