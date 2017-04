La absurda defensa que prepara la AFA para bajar la sanción a Messi

El castigo que recibió Lionel Messi por parte de la FIFA continúa siendo un tema para la Asociación de Fútbol Argentino, organismo que ya adelantó que irán con la Pulga el próximo 4 de mayo, con abogados incluidos, para realizar sus descargos en torno al tema, con el fin de poder rebajar la sanción.



Lo llamativo es que el ente rector del balompié trasandino prepara una defensa bastante particular, puesto que pretenden convencer a la federación internacional de que el jugador del Barcelona no ofendió al asistente brasileño, Emerson Augusto de Carvalho, sino que utilizó un "modismo argentino".



Es decir, lo que significa esto es que Messi en realidad no puteó al juez, sino que fue una suerte de desahogo. Algo difícil de creer.



Lo curioso es que la AFA se amparará en una celebración que realizó el jugador en 2010 cuando consiguieron el bicampeonato de la liga española en 2010. En dicha ocasión, el trasandino dijo "visca el Barça, visca Catalunya y aguante Argentina", acompañado de la ofensa.