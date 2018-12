Kylian Mbappé eligió al mejor jugador que enfrentó durante esta temporada

Kylian Mbappé fue uno de los protagonistas de este 2018 en el fútbol mundial. El futbolista francés, de apenas 19 años, se llevó el trofeo Kopa a mejor jugador del mundo sub-21 y salió cuarto en el balón de oro.

Y pese a que ya es considerado como un verdadero crack, el delantero galo no deja de fijarse en las grandes cualidades que tienen los futbolistas que enfrenta, y en ese sentido, eligió al contrincante más "difícil" que tuvo durante esta temporada.

En una entrevista con France Football, el delantero confesó que Eden Hazard, atacante del Chelsea, ha sido el jugador contra el que se ha enfrentado que más le ha sorprendido este 2018.

"Hazard fue el que más me impresionó este año. Contra Bélgica, en semifinales, estuvo impresionante en lo que respecta al juego. Pasaba justo en el momento necesario y sin ningún tipo de duda. Es un demonio. Cuando jugué cerca de él, apenas cinco metros, me sorprendía su velocidad de ejecución. Siempre con la pelota pegada al pie. También la cantidad de cosas que sabe aún con la cabeza agachada. No hay espacio que no sea capaz de ver." lanzó Mbappé.