Kudelka y reencuentro con Bascuñán: "Es uno o el mejor árbitro de Chile"

Una nueva particularidad tendrá el duelo de vuelta de Copa Chile entre Palestino y la U, ya que el árbitro de dicho cotejo será Julio Bascuñán, con quien Frank Kudelka tuvo un serio incidente en el último Superclásico, ya que lo insultó con dureza, lo que generó la suspensión por dos fechas del entrenador de los estudiantiles.



Acerca de esto, el trasandino comentó que "si no estoy maduro a esta edad…no quiero volver sobre el tema, porque ya lo dije. Lo que hice y lo que no hice. La verdad es que no soy una persona de venganzas o pensamientos malos, y como se lo dije en aquella oportunidad, en algo me habré equivocado o quizás pagué por otras que hice en otro lado".



"No tengo mala consideración al señor árbitro, ofrecí mis disculpas públicas. No soy una persona de represalias o pensar mal (…). De mi parte, respeto y consideración. Es uno o el mejor árbitro de Chile, sus nominaciones así lo dicen. Sinceramente no me puse a pensar al respecto", comentó.



Por otra parte, Kudelka se refirió a la evolución que ha tenido de su lesión el lateral izquierdo, Jean Beausejour, expresando que "está muy bien. Decidiremos mañana (viernes) y por arriba de todo siempre lo hemos hecho pensando en no perjudicar el futuro de nadie más cuando viene de una lesión larga. Decidiremos su probabilidad de estar entre los citados".