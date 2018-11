Kudelka y los árbitros: "Me quedaré sentadito en la banca sin decir nada"

La última vez que Piero Maza arbitró a la U, Frank Kudelka terminó expulsado en el clásico ante Universidad Católica.

El juez volverá al estadio Nacional este domingo para el duelo contra Iquique, y el argentino se refirió a su designación.

"Me quedaré sentadito en la banca sin decir nada y los ojos cerrados, ya no sé qué hacer. Nadie es una monjita descalza, estoy al límite de sentirme perseguido y no quiero eso. Le deseo lo mejor a Piero, no tengo nada contra el arbitraje", sentenció el técnico azul.

Respecto al presente de su escuadra, el argentino comentó que "creo que estamos en un tránsito medio. Hemos logrado un equipo que tiene el orden como prioridad y con un plan claro de cómo jugar. Estamos en una cercanía a lo que podemos dar, incluido yo. Eso nos tiene cerca del título".

53 puntos tiene el "Romántico Viajero", siendo el único escolta de los cruzados (55) restando dos fechas por disputarse.