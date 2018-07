Kudelka y las partidas de Pinilla y Araos: "No es una situación cómoda"

Universidad de Chile fue goleada por Deportes Antofagasta en el Calvo y Bascuñán, y Frank Kudelka no quiso poner como excusa las partidas de Mauricio Pinilla y Ángelo Araos, pero expresó su molestia por quedar sin dos de los jugadores titulares en medio del campeonato.



"No es lo ideal. Cualquier cosa que yo pueda decir en este momento al respecto sonaría a justificar el mal segundo tiempo que tuvimos, entonces no pretendo hacer eso. Me tengo que hacer cargo", dijo el DT de entrada.

Al ser consultado por si fue una falta de respeto sacarle dos jugadores en medio de su proceso: "No lo considero, pero se me hace feo con el resultado en contra. Se me hace muy difícil encontrar una palabra puntual al respecto".



Kudelka se tomó varios segundos para responder las preguntas de la prensa, y pese a que no quiso ahondar en las partidas de Pinilla y Araos, aseguró que "no es una situación cómoda. Está muy entendido por los motivos, los fundamentos, pero lo único que puedo decir que lamentablemente nos tocó en un momento inoportuno, con dos jugadores que iban a ser titulares".