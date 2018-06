Kudelka: "Tenemos un plantel muy rico y hay que ordenarlo"

Con tranquilidad tomó Darío Kudelka su estreno en la banca de Universidad de Chile. El técnico argentino puso énfasis en el trabajo ofensivo que les permitió golear por 4-1 a La Serena y se ilusiona por la calidad del plantel.

"Tenemos un plantel muy rico, de mucha capacidad. Hay que ordenarlo, habituarlo a una forma y eso lleva su tiempo. Mientras estemos en competencia no nos quejamos, pero hay que corregir cosas en la marcha de la misma. Sabíamos que podía haber desajustes, falta de posición o desequilibrios defensivos. Tenemos que seguir trabajando muchísimo dentro de la capacidad del equipo y su jerarquía, que son sus pilares", explicó el DT en el CDF.

En cuanto a la vocación ofensiva del equipo en La Portada, el DT explicó que "siempre intentan. El gol de ellos vino porque atacamos mucho. Es un aporte fundamental a la idea. Hay que equilibrarlo como en el segundo tiempo. Necesitamos trabajo, conocernos. También hay mucha gente afuera que puede darnos el salto de calidad que necesitamos. Valoro lo que se hizo hoy en la ofensivo".

Con respecto a lo que no le gustó de los azules, el trasandino aclaró que "se veía venir el gol (de La Serena). Atacábamos desmesuradamente. Los dos laterales, los equilibrios, mucho mano a mano. Había que equilibrarlo como se hizo en el segundo tiempo. Si hubiésemos corregido eso en el primero, no habríamos tenido el gol en contra. Estamos reorganizándonos, rearmándonos y conociéndonos que es lo fundamental".

Actuación de Arancibia: "En el segundo tiempo Francisco estuvo muy bien. Nuestro juego va a tender a eso. Sabia que podíamos desequilibrar por las bandas y lo hicimos. Entrenaremos esta semana para seguir trabajando y corrigiendo los errores de hoy".

Posible partida de Reyes: "No quiero pensar en Reyes. Sigo pensando en el partido. Son cosas que pueden pasar, por mi espero que no. Veremos lo que pasa con esa situación".

Beausejour: "Es un jugador de mucha jerarquía. Son de esos jugadores que a mi entender tienen que estar en el plantel sin reservas".

Mal nivel individual en el primer semestre: "Son momentos. Si esos momentos no hubiesen sido malos, no estaría acá. La iniciativa nuestra es reactivar esos buenos jugadores. A lo mejor no han pasado por buenos momentos, que tampoco han sido tan largos. Pero nuestra prioridad es rescatar la jerarquía de los jugadores que sabemos que la tienen, es algo que saldrá con trabajo".