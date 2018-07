Kudelka sobre violencia en el fútbol: "Es algo que aborrezco y me pone muy triste"

El director técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, realizó un sentido análisis de los hechos de violencia ocurridos en el centro de entrenamiento del conjunto laico en la comuna de La Cisterna, donde fueron baleados unos hinchas azules.

"No está de más que uno diga que es algo que aborrezco, es algo que me pone muy triste como persona. No importa dónde suceda, si aquí, del otro lado, de más allá. Siempre me pregunto qué hacemos como sociedad, en los roles que nos toca a cada uno de nosotros, para que eso no ocurra", comentó el entrenador de la U.

Kudelka preguntó "de qué forma nos involucramos en el día a día, que para mi entender es lo que sirve para que estas cosas no ocurran (...) Somos parte de también un ejemplo diario. Muchas veces nosotros, inconscientemente o conscientemente, ejercemos violencia de otro tipo. En la intolerancia, en hablar o involucrarnos en lo que no sabemos por opinar, en justificar cuando me conviene, en acusar".

El técnico de los universitarios agregó que "ese sinnúmero de cosas están muy latentes en las sociedades que nos tocan y le damos muy escaso tiempo a algo, para mí, tan valorable como es la educación. Para que, por lo menos, en las sociedades futuras no ocurra tanto".