Kudelka reveló que prefirió a la U antes que dirigir en Champions League

AS Chile

Frank Kudelka fue uno de los entrenadores más codiciados en las últimas semanas en Sudamérica. Luego de la brillante campaña que realizó con Talleres de Córdoba, Universidad de Chile se fijó en él para reemplazar a Guillermo Hoyos.

Emelec también se mostró interesado en el argentino, aunque hubo otra propuesta que pudo llevarlo a Europa y la Champions League.

"Me llamó gente de Ludogorets para dirigir la pre Champions. Muchos me preguntan por qué no fui", confesó a la Radio El Mundo de Argentina.

Sin embargo, el DT azul dejó en claro que para su parecer, la decisión fue la correcta. "Cuando salí del aeropuerto de Santiago me dí cuenta de que había elegido bien", dijo.

Además, confirmó que comienza con los entrenamientos en la U este lunes 4 de junio.