Kudelka: Pinilla es un jugador que todo técnico quiere tener, pero no en las formas en que estaba

Con sinceridad, el técnico de Universidad de Chile Frank Kudelka enfrentó el difícil momento de su equipo, que espera seguir en la pelea por el título, y dar el salto a las competencias internacionales, ganando la Copa Chile.

"Estoy dando lo mejor de mí, pero eso no está alcanzando", afirmó el DT azul, valorando la crisis que ha debido enfrentar. "Son tiempos de enseñanzas, de mucho aprendizaje, en el que estamos mancomunados en tener el menor margen de error en cuanto a la selección del futuro plantel", indicó Kudelka.

"Mi convicción no va a variar si un resultado es positivo o es negativo. Nadie es contundente como para hacer todo bien, y para que todo te salga bien cuando uno es dependiente de personas. He sido muy claro (...) No va a claudicar mi convicción por más de que me guste más ganar que no ganar", agregó.

"Este momento es una oportunidad para ser mejores y para que esto no vuelva a ocurrir", dijo Kudelka. “A lo mejor, a mi no me toca vivir o recoger cosechar esta siembra, porque el fútbol es así, porque la vida es así. Pero por lo menos habré estado aportando algo para el beneficio de esta gran institución”, afirmó el entrenador argentino.

PLANTEL 2019



Frank Darío Kudelka sabe que su gran desafío vendrá en el armado del nuevo plantel de la U, con una plantilla mas joven, y acorde a su estilo de juego.

"Pero, no es lo que necesita Kudelka, sino esta gran institución" aclaró el DT, delineando que el objetivo es "hacer un equipo competitivo por donde se le mire, en función de un nuevo comienzo, seguir sosteniéndonos y amparando y avalando los muy buenos jugadores que tenemos", afirmó.

PINILLA



En el CDA, Kudelka igualmente fue consultado por las críticas de Mauricio Pinilla. El entrenador, prefirió quedar al margen de la polémica. "Prefiero hacerlo como lo hice en su momento, hablar personalmente con él. Cuando tomó la decisión de irse, tuvimos la oportunidad de hablar antes que eso ocurra. Me gustaría hablar con Pinilla en forma personal como dos tipos del fútbol, pero no públicamente de algo que no sé y desconozco", dijo.

"Mauricio Pinilla es un excelente jugador de futbol, que todo técnico quiere tener, pero no en las formas en que estaba. Lamento no haber tenido a Mauricio en sus mejores condiciones”sentenció Kudelka.