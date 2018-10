Kudelka: "Para mí Gonzalo Jara es un jugador cuya prestación técnica es extraordinaria"

El técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, habló antes del partido entre Palestino y su escuadra de este sábado, instancia en que aprovechó para referirse a la actualidad del equipo.

Consultado sobre el presente de Yeferson Soteldo, sostuvo que "hoy me siento muy bien con Soteldo, es como mi hijo. Si logramos hacerlo entender, tiene un futuro enorme. Ahora tiene que volver a su club y empezar una negociación. Me gustaría tenerlo más tiempo, quiero estar lo mas cercano posible pero sé que hay un impedimento por eso verde".

En esa línea, se refirió al estado físico de Jean Beausejour. "Va muy bien con una evolución como planificamos. No lo vamos apurar. Ya está trabajando en un gran porcentaje con sus compañeros y se siente bien", indicó.

Sobre el partido que tiene que disputar la U ante los árabes en La Cisterna después de 28 años, el DT indicó: "Se jugará donde deba ser e iremos por el triunfo. No sé los motivos de algún cambio y me extraña porque no es lo común en organización del fútbol chileno".

Kudelka también tuvo palabras para Gonzalo Jara. "Para mi es un jugador cuya prestación técnica es extraordinaria. Su lectura de partido es muy buena, y eso va más allá que lo ponga o no. Gonzalo entrena muy bien, al nivel que esperamos. Ha dicho públicamente que quiere quedarse y habrá una evaluación".

Finalmente, el estratego se refirió al estilo de juego que trabajó en la semana con el equipo. "Estamos haciendo entrenamiento mixto, entiendo que no hay mejor cosa que tener un alto grado de competencia, lo más cercano a la competencia en sí. Una de las herramientas que utilizo es mezclar. Si el primer día ya pongo el equipo titular estoy desmereciendo al que no pongo".