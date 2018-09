Kudelka: No me pidan que saque un equipo de la galera que funcione a la perfección

Descontento terminó el técnico de la U, Frank Kudelka, tras el magro empate frente a Palestino por Copa Chile, puesto que fue cuestionado por el bajo desempeño del equipo en la conferencia de prensa.



El estratega reconoció que "mago no soy. Acá se necesita tiempo. Ahora estamos en una semifinal de copa con posibilidades. No me pida cosas que en el poco tiempo no se puede hacer. Seamos coherentes con lo que preguntamos".



Kudelka aclaró a la prensa que "no me pidan que saque un equipo de la galera que funcione a la perfección. No se puede hacer".



Previo a esto, el trasandino habló acerca de su objetivo a nivel de funcionamiento, indicando que "nuestra ideología apunta a ser un equipo más que defensivo. Se vio de esa manera. No estoy molesto, pero necesitamos más trabajo y convencimiento para que se vaya a buscar el resultado, tomar riesgos".