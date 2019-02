Kudelka: 'Ni aún ganando salimos mentalmente de la eliminación con Melgar'

Frank Kudelka está cada vez más complicado en la U, luego del empate ante Cobresal en el arranque del Torneo Nacional 2019.

El técnico, en la conferencia de prensa posterior, fue lapidario con el accionar de sus pupilos. "Nos faltaron un montón de cosas. Fue un partido sufrido, ni aún ganando salimos mentalmente de la eliminación con Melgar. El entorno siempre estuvo difícil y no pudimos sostenernos. Estuvimos atados e irresolutos, si hubiéramos ganado diría lo mismo", indicó.

Respecto a los reclamos de los hinchas en el Nacional, el argentino apuntó que "estamos en un estado de convulsión, por más que ganáramos no alcanzaba. Estábamos en condiciones de ganar y no lo hicimos, hay mucha energía negativa. Tengo que aportar tranquilidad y mesura en mis palabras, porque no pude colaborar en la cancha. Sé que el hincha está con bronca".

De todos modos, el exDT de Talleres lanzó un duro reclamo contra la gente. "Entendí que no podía dar con lucidez las instrucciones, por eso me retraí para hablar con mi gente. No teníamos soluciones y eso no lo puedo negar. Cuando dejamos de ver la coherencia en la forma de jugar pasan estas cosas. Hay que entender que a veces no se puede ganar por más de 10 goles, y no es por que no querramos", expresó.

Sobre lo sucedido frente a la escuadra "minera", el cordobés comentó que "lo que uno pretende no se vio reflejado en la Copa Libertadores y este partido, hay que bancársela. Se trabaja bien y los jugadores saben que pueden dar más. Nada justifica lo de hoy".

Por último, consultado por su continuidad, Kudelka sentenció que "no todo pasa por mí, soy un hombre de trabajo. En las guerras siempre uno debe pacificar, no podemos pelear todos. Hubo mucha convulsión, vivimos en sociedades extremistas y hay que entender que siempre se sale de las malas. Nos autoboicoteamos, me siento incómodo conmigo mismo. Hay que tener paciencia y valentía para tomar decisiones".