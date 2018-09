Kudelka molesto por castigo tras el Superclásico: "Esta vez me tocó pagar, pero ya basta"

El técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, se mostró sumamente molesto tras el castigo que se le otorgó de dos fechas por los insultos que le atribuyó el juez del Superclásico entre los laicos y Colo Colo, Julio Bascuñán, en su informe del compromiso.

En ese contexto, el DT sostuvo que "este es un momento de aprendizaje, seguramente en otros lados yo he sido injusto con los árbitros dentro de la cancha, nunca afuera. Me equivoqué en una apreciación, una voz alta. A lo mejor me toca pagarlo ahora, que no hice nada".

Consultado sobre lo que ocurrió con el árbitro Bascuñán, el estratego manifestó que "es injusto, se equivocó. Pero el primer equivocado fui yo, no debí estar metido ahí. No dije lo que dicen que dije, le dije al línea algo que no me gustó por como nos trató durante el partido. Lo que pasó lo sabía desde el primer momento, era imposible revertirlo".

En esa línea, Kudelka aseguró que no se actuó con el mismo criterio con otros hechos graves ocurridos en el partido dentro del informe del árbitro.

"Mi pregunta es por qué la misma severidad con la que se me informó a mí, más allá de que no fue así. Hubo hecho mucho más graves que podrían habernos afectado a nosotros o al rival y no se actuó de la misma manera", señaló.

Finalmente, el DT manifestó que "espero que los que están a cargo; los árbitros, que ya basta, no quiero mirar en el plato ajeno. Quienes tienen los pantalones para tomar decisiones los vamos a respetar, pero ya está. Esta vez me tocó pagar, pero ya basta".