Kudelka deja entrever que Felipe Saavedra reemplazará a Beausejour ante Huachipato

Franz Kudelka habló este viernes en el CDA y se refirió a quién ocupará la franja izquierda este domingo ante Huachipato, luego de perder a Jean Beausejour por lesión.



El extécnico de Talleres señaló que tuvo una charla con Franz Schultz, donde el jugador le manifestó que no se siente cómodo por ese sector de la cancha, por lo que optaría por Felipe Saavedra en su reemplazo.



"Tras la lesión de Jean, (Schultz) él con mucha responsabilidad y criterio me plasmo esa idea de que no se sentía, por una serie de situaciones técnicas que me explicó y que yo debo respetar mucho", dijo el estratega.



"Automáticamente las opciones recaen por Felipe (Saavedra) y yo soy de dar oportunidades, y fundamentalmente trato de no ser tan exagerado de pronto en la toma de decisiones. Felipe puede ser una opción importante", agregó.



Tras la casi segura inclusión de Saavedra, la U formaría con: Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Gonzalo Jara, Rafael Vaz, Felipe Saavedra; Rafael Caroca, Felipe Seymour, Ángelo Araoz; Yeferson Soteldo, Isaac Díaz y Leandro Benegas.