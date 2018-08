Kudelka: Como equipo, tenemos que ser superiores a Paredes y Colo Colo

El entrenador de la U, Frank Kudelka, habló acerca del Superclásico del fútbol chileno, restándole relevancia a la presencia de Esteban Paredes en Colo Colo, goleador histórico del Cacique frente a los estudiantiles.



Sobre el ariete, el estratega trasandino comentó que "si hace alguno, tendremos que hacer más goles que Paredes. Es un muy buen jugador y lo valoro, lo veo de esa manera porque me gusta el fútbol (…). Sabemos que se envalentona en estos partidos. Como equipo, tenemos que ser superior a él y a su equipo".



Con respecto a la paternidad de los albos frente a los laicos, Kudelka reveló que lo ve como un desafío y que "es una oportunidad linda para nosotros de ser parte de la historia. Pero no me puedo hacer cargo de algo que ocurrió cuando no estaba, me generará una carga de emociones y preocupaciones. Nadie en los clásicos y en otro tipo de partidos, después de las cosas que ocurran, sale a decir que se equivocó en la previa".



En cuanto a la formación de los estudiantiles, el DT de la U adelantó que Gonzalo Jara "está muy bien, entrenó muy bien hoy. La lista va a salir hoy. Es un jugador que tenemos muy en cuenta más allá de que le toque estar jugando o no".