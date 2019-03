Kudelka analizó su salida de la U: 'Hoy nos tendríamos que haber ido dos o tres, incluído Aguad'

"Me hago cargo", afirmó Frank Kudelka tras su salida de la Universida de Chile, sin evadir culpas, pero indicando que su proceso, al igual que los anteriores, fue truncado.

En su salida del CDA tras su renuncia, indicó que no tiene ningún otro club. "Mi meta era terminar mi contrato a fines de mayo. Pero bueno, cuando no se puede, no se puede", indicó.

Además, admitió que "si hubiese respeto, si hubiese correspondencia con los hechos, hidalguía y no oportunismo, hoy nos tendríamos que ir dos o tres, incluído Aguad", complementando que piensa que "este momento es una gran enseñanza para la institución. No puede seguir sin proyectos ni gente capacitada. y no estoy hablando de Carlos Heller".

En cuanto a los refuerzos, luego que hubiesen llegado diez incorporaciones para esta temporada, admitió que él los aceptó. "Me la tengo que bancar", lanzó, antes de referirse a las eventuales negociaciones con el técnico Alfredo Arias. "Esas son las reglas de nuestra profesión. Sería muy injusto si digo que me molesta porque lamentablemente me ha tocado ser parte en otros lugares", reveló.

Sobre el momento en que decidió renunciar, detalló que a él le "fluyó que tenía que ser así, porque o si no le podía dar el máximo a los jugadores". "Yo necesito en mi interior estar bien, o si no no les puedo entregar lo que ellos merecen".

Previo a la eliminación de Copa Libertadores, Kudelka ya sospechaba que su futuro sería complejo. "Es que cuando no hay proyecto, no hay convencimiento. Estuve a punto de no empezar el año".

Sobre su futuro, el exentrenador de Talleres confesó que permanecerá en Chile y estará atento a ofertas. "Me quedo, me gusta Chile. Escucharé ofertas, evaluaré y descansaré lo que sea más conveniente".

Antes de retirarse del Centro Deportivo Azul, Kudelka confesó que a pesar de sus errores futbolísticos, se equivoco en confiar en la dirigencia. "Yo me he equivocado en decisiones, en posiciones, en tácticas, como cualquier técnico, pero también me equivoqué en creer".

De manera interina, Cristián "Relojito" Romero asumirá la banca de Universidad de Chile frente a la Universidad de Concepción el día sábado a las 18:00 horas.