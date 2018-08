Kudelka a Cooper: "Debió hablar de frente y no a 7 mil kilómetros"

Con sorpresa y dureza se mostró el técnico de la U, Frank Kudelka, tras los dichos que se revelaron de parte de Armando Cooper en su contra, quien aseveró que el técnico trasandino le faltó el respeto durante su paso por el club.



El entrenador explicó las razones por las que no utilizaba al panameño, además de aclarar que nunca tuvo un problema con él.



"Me entero ahora. Cuando un jugador no es tenido en cuenta suele recurrir a estos enojos. He tenido jugadores que vienen de frente y no cuando se van. Él debió hablar de frente y no a 7 mil kilómetros", afirmó.



Kudelka manifestó que "si no citaba a Cooper es porque veía a otros jugadores mejor. No lo conocí tan bien para hablar mal de él. Le dije lo que encontraba bueno y malo de él. Quizás esa es mi autocrítica, que no fui lo suficientemente claro".



El técnico argentino dio a entender que comprendió en parte la visión del volante, pero que “de ahí hablar mal de alguien porque no te pone y decir que es mala persona, entonces todos los técnicos seríamos malos”.