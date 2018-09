Krespita Rodríguez sobre Martín Vargas: "Dijo que tenía que estar en la cocina lavando platos"

La boxeadora nacional, Carolina "Krespita" Rodríguez, reavivó su polémica con Martín Vargas y relató las dificultades que ha sufrido como mujer en el boxeo.

En conversación con Llegó Tu Hora de TVN, la púgil criticó que "me han cerrado la puerta varias veces. Siempre trato de hacer eventos y me cierran la puerta. A veces pienso que si hubiera sido campeona mundial siendo hombre, sería más fácil".



"Me discriminaron desde que empecé porque jugaba a los juegos que dicen que son de hombre. Cuando empecé con el kick boxing me decían que las mujeres no sirven pare esto, pero yo le metía ganas. Me tuve que ganar el respeto de los hombres peleando", subrayó.

Krespita aseguró que "por practicar boxeo me decían lesbiana" y replicó: "Que seas lesbiana o no, da lo mismo el deporte que practiques mientras te haga bien, aquí no hay un tema de género. Hay muchas abogadas y secretarias que son lesbianas".



Sobre su polémica con Martín Vargas, la boxeadora subrayó que "a él lo admiro como deportista, no como persona".

La boxeadora aseguró que el cuatro veces retador al título mundial "me tocó como mujer, no como deportista, porque dijo que tenía que estar en la cocina lavando platos. Eso fue lo que a mí me molestó".

"No es mi ídolo por su estilo de pelea, porque no me gusta, pero no puedo desmerecer todo lo que hizo en boxeo y lo felicito y siempre lo nombro. Pero mi molestia fue por esa frase", aclaró.



Krespita puntualizó que no se ve lejos de la política en el futuro y admitió que "me gustaría ser ministra del Deporte".

Finalmente, sobre sus días en la cárcel de Palmasola, Bolivia, donde fue condenada por narcotráfico, la pugilista explicó que todo comenzó con un préstamo que le pidió a un amigo y aseguró que "dentro de todo, la saqué barata".

"Allí todos se enteraron de que hacía kick boxing y nadie me buscaba. Eso me sirvió. Al final viví el proceso sola (...) cometí un error. Para los papás es difícil verte ahí, no es por lo que lucharon", cerró.