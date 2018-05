Krespa Rodríguez publicó emocionante mensaje a su hija en el Día de la Madre

En medio de las celebraciones del día de la Madre, Carolina "Krespa" Rodríguez entregó un emocionante mensaje a sus seguidores y también a su pequeña hija, Megan.

"Un gran saludo a todas las súper madres del mundo, que muchas veces priorizamos la maternidad y postergamos nuestros sueños, porque su presencia nos llena el alma y ellos son nuestro motorcito para crecer y mejorar día a día como personas", escribió en su cuenta de Instagram.

Luego, se dirigió directamente a la niña, de casi dos años. "Gracias hija por elegirme y darme la dicha de aprender a ser madre, porque gracias a ti, me he preocupado de quererme, respetarme y perseguir mis sueños para ser tu mejor ejemplo", añadió, agradeciendo también a su propia madre "por todo lo que me has entregado, sobre todo las enseñanzas y ejemplo que eres para mi", expresó.