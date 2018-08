Cualquier jugador del mundo sueña con llegar al Real Madrid y ponerse la camiseta merengue. No obstante, Mateo Kovacic quiere todo lo contrario tras no tener titularidad con el cuadro español.



Según Marca, el volante croata se declaró en rebeldía y este lunes no se entrenó con el equipo como medida para forzar su salida.



Desde el Real Madrid declararon intransferible a Kovacic, y ante tres peticiones del jugador para abandonar el club, la respuesta siempre ha sido negativa.