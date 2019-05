Klopp tras la derrota ante el Barcelona: 'Me sorprendió la entrada de Vidal'

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, analizó la derrota de su escuadra por 3-0 ante el Barcelona por las semifinales de Champions League, donde incluso tuvo palabras para Arturo Vidal.

Respecto al resultado final, el DT indicó que "no estoy seguro que si nos merecíamos más. Ellos han marcado tres goles y nosotros no. Estoy muy contento cómo hemos jugado. Creo sinceramente que ha sido nuestro mejor partido de la Champions desde hace tiempo. El problema es que no hemos marcado un gol. No me preocupaba tanto perder, pero sí o marcar un gol. Pero me lo he pasado muy bien, aunque al final hemos perdido".

Sobre si esperaba un Barcelona diferente, indicó: "¿A ti te ha sorprendido? No he visto tantos partidos del Barça. Cuesta jugar contra el Liverpool, pero el señor Valverde lo ha hecho todo bien y yo todo mal. La verdad es que no me ha sorprendido el equipo. Sólo la entrada de Arturo Vidal. Es la suerte que tenemos los entrenadores, que podemos elegir en grandes jugadores".

En esa línea, el estratego añadió que "el Barça y el Camp Nou impresiona. El reto es no demostrar ese respeto. Hacer el ridículo si cabe. Con la pelota hemos estado muy bien, puede que no brillantes. En defensa hemos sabido frenarlos en muchos momentos. Hemos creado ocasiones y eso es muy importante. Aprovecharé todo esto para la vuelta.

Finalmente, Klopp se refirió a las posibilidades que tiene su equipo de dar vuelta la llave en Inglaterra.

"Sí, las hay, pero antes del partido teníamos más. Es el Barcelona, pueden jugar al contragolpe, será muy difícil evitarlo. El 3-0 no nos facilita la vida. No voy a ser un bocazas para decir que no pasa nada", cerró.