Kinesiólogo de Colo Colo: Esteban Paredes "no tendrá problemas" para el próximo partido

Paredes encendió las alarmas en el entrenamiento de Colo Colo de este martes en Macul. Sin embargo, el kinesiólogo albo, Wilson Ferrada, desdramatizó su situación y aseguró que "no tendrá problemas" para el próximo partido ante O'Higgins (sábado), ya que "tenemos Esteban para rato".

En diálogo con Los Tenores de ADN, el profesional aclaró que al jugador lo están controlando hace 2 a 3 años "periódicamente por un pequeño problema lumbar que tiene en una de las salidas del nervio ciático que inflama alguna musculatura isquiotibial y lumbar. No es más que eso.

"Fue un control periódico que hacemos. Colo Colo está sometido a unos baños de crioterapia de cuerpo entero de hace dos o tres semanas y aprovechamos de hacerlo con Esteban", dijo.

Ferrada precisó que en Paredes no tiene una hernia ni discopatía no tiene, sino que responde a que "ha recibido golpes en esa zona" y a que "tiene una vertebra transicional que es una seudo vértebra que se tiende a formar y que no termina el crecimiento total, y eso gerelmente le genetra una sobrecarga en ese sector".

"Siempre lo estamos evaluando y controlando, porque a veces le genera una irradicación a su peirna derecha. Pero mañana (miércoles) entrena, él terminó el partido (con Audax Italiano) sin problemas y si no pasa nada, no tendrá problemas para el próximo partido", agregó.

Sobre Octavio Rivero, quien fue baja ante los floridanos, Ferrada puntualizó que "nos generó algunos tips de fiebre que los quisimos objetivar con varios exámenes y descartamos toda enfermedad respiratoria o problema abdominal o enfermedad tropical. Hoy (martes) entrenó normal".