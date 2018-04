Kike Acuña realiza el curso de DT y se ilusiona: "Espero volver a la UC"

Jorge Acuña vive una nueva etapa en el fútbol tras empezar hace un mes la carrera de director técnico en el Inaf.



El exvolante del Feyenoord señala que le ha costado volver a agarrar los libros, pero que la motivación es más grande. "Amo este deporte y es un sueño de mi padre verme con el buzo de entrenador. Lo hago por él, para darle otra alegría", dijo a La Cuarta.



Pese a las dificultades, el "Kike" se llevó por delante el inicio de las clases y aprobó con buena calificación su primera prueba. "Estudié lo que más pude y le di con lo que sabía. Me fue bien, me saqué un seis. Era principalmente sobre reglas del juego, cuánto mide una cancha, cosas así".



El ex "Señor de la Noche" sabe que su pasado le juega en contra, pero espera que los clubes tomen en cuenta su presente: "Sé que aparecí en los medios por salir en las noches, pero espero que mi pasado no me condene a la hora de buscar trabajo".



"Quiero ser un buen técnico, que me evalúen por mis capacidades, mi experiencia. Que no se me mida con la vara del carrete, de haber sido bueno para el hueveo", agregó.



Por último, aseguró que le gustaría dirigir a Unión San Felipe en el futuro y por qué no retornar a la UC. "San Felipe por todo lo que significó en mi carrera, me recibieron con los brazos abiertos. También le prometí a mi padre que estaría en la Católica. Ya que no pude volver como futbolista, espero hacerlo como técnico", concluyó.