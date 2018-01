Kevin Vásquez: "Quiero estar donde me den minutos, ya sea en La Calera o Wanderers"

Días confusos ha vivido el volante Kevin Vásquez, quien pateó uno de los penales para Unión La Calera que permitió el descenso de Santiago Wanderers, club donde se formó y del cual es hincha.

El jugador de 20 años recordó el momento y confesó que lo embargó un momento de "tristeza cuando tapó el penal Lucas (Giovini) y ver a mis compañeros llorando".

Vásquez subrayó que a "algunos de ellos los conozco de los ocho años. Ahí fue una sensación de tristeza".

Actualmente, cuenta que lo molestan "en el mercado, siempre compro ahí, me molestaron en toda la cuadra, gente que me encuentra en la calle me dice lo mismo, pero todo en buena".

Sobre su futuro, el volante se deberá presentar este lunes en Mantagua de cara a la pretemporada, pero advierte que "quiero estar donde me den minutos, ya sea en La Calera o en Wanderers".

Finalmente, también recalcó que el DT del cuadro cementero, Víctor Rivero, "siempre ha estado pendiente de mí, me ha estado llamando y expectante".