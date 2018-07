Kevin De Bruyne: "Firmo ganar a Brasil 1-0 en el último minuto"

AS Chile

Kevin de Bruyne es una de las figuras de Bélgica. Y bajo ese cartel, es personaje incuestionable a la hora de hablar de su selección, que en la próxima ronda enfrentará a Brasil.

¿Es consciente de que seguramente Brasil no les daría la opción de remontar un 0-2?

Esperemos que esto nos sirva para seguir aprendiendo y que no nos pase ante Brasil. El objetivo siempre es estar mejor y trataremos de hacer el trabajo lo mejor posible. Aquí no hay tiempo para ir mejorando. Si pierdes, estás fuera. Pero si haces todo lo posible, no hay nada que reprochar

¿Les preocupa no jugar bien o el objetivo es ganar como sea?

Puedes jugar bien, pero si no ganas, te vas para casa y nosotros queremos seguir aquí.

Brasil es un clásico del Mundial; Bélgica, no. ¿Les habría gustado más otro rival?

Todos los equipos que quedan tienen mucha calidad. No me importa que Brasil sea un clásico, yo firmo ganar 1-0 con gol en el minuto 90. Sabemos que Brasil es una selección muy fuerte, conocemos a todos los jugadores. Pero nosotros también tenemos nuestras armas y nuestras opciones.

¿Brasil da miedo?

Vine a Rusia para tratar de ganar el Mundial. Si no lo logro, después haremos análisis, pero ahora sólo me centro en eso. Ya he jugado contra muchos jugadores de Brasil. Veremos lo que pasa.