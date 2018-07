Kawhi Leonard y DeMar DeRozan protagonizan bombástica transferencia en la NBA

Tras el fichaje de LeBron James en Los Angeles Lakers, Toronto Raptors y San Antonio Spurs cerraron una de las transferencias más bombásticas de la NBA.

Según informó Shams Charania de Yahoo! Sports -información posteriormente confirmada por Adrian Wojnarowski de ESPN- Kawhi Leonard jugará la próxima temporada por el equipo canadiense.

El acuerdo por un año incluye el traspaso al equipo de Texas de DeMar DeRozan, máxima figura de los Raptors, quien firmará por las próximas tres temporadas.

San Antonio and Toronto are engaged in serious talks on a trade centered on Kawhi Leonard and DeMar DeRozan, league sources tell Yahoo. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 18, 2018

Los Spurs también se quedarán con el pívot austríaco Jakob Poeltl y una primera ronda protegida top-20 para el 2019 que, de retenerla, se convertiría en dos picks de segunda ronda.

Por su parte, los Raptors también recibirán al escolta estadounidense, Danny Green.

San Antonio has agreed to trade Kawhi Leonard and Danny Green to Toronto for DeMar DeRozan, Jakob Poeltl and a protected 2019 first-round pick, league sources tell ESPN. Trade call with league office is beginning momentarily. https://t.co/6DZNdAs8BM — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 18, 2018

Pese al descontento de Kawhi Leonard en los Spurs, la transferencia no lo ha animado y expresó su negativa al traspaso, según informó el periodista de ESPN, Chris Haynes.

Sin embargo, poco tiene que hacer, ya que su contrato tiene vigor por dos años más y sólo podría salir el próximo verano. De hecho, es prácticamente un hecho que se convierta en agente libre en 2019.

Kawhi Leonard has no desire to play in Toronto, league source tells ESPN. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 18, 2018

La noticia tampoco la recibió de buena manera DeRozan. El escolta había renovado hace dos años por 139 millones de dólares y junto a Kyle Lowry formó un backcourt que llevó a Toronto a los mejores años de su historia en la NBA.

En su cuenta de Instagram, DeMar salió al paso de los rumores y aseguró que "no hay lealtad en este juego".

DeMar reacts to being traded. Una publicación compartida de Bleacher Report (@bleacherreport) el 18 Jul, 2018 a las 8:33 PDT