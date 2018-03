Kasper Schmeichel elogia a Claudio Bravo: "Es un arquero de clase mundial"

Kasper Schmeichel fue una de las grandes figuras en el empate sin goles entre Chile y Dinamarca, y se lució con notables atajadas para dejar su portería en cero.



En conversación con AS Chile, el hijo del mítico Peter Schmeichel, destacó el nivel de la Roja tras el amistoso: "Son un muy buen equipo, juegan bien y tienen grandes individualidades".



"Chile posee un gran espíritu de equipo, ejercen buena presión en lo colectivo, lo que está muy bien. Hoy nos causaron algunos problemas, pero los supimos sobrellevar y nosotros también hicimos un buen partido", agregó.



Al ser consultado por la suplencia de Claudio Bravo en el Manchester City, el arquero del Leicester se limitó a elogiar su nivel. "No estoy muy enterado de su situación en el City, pero creo que es un arquero de clase mundial. Cada vez que lo he visto jugar se ha desempeñado muy bien", concluyó.