Kanté aceptó invitación de hinchas a comer, ver televisión y jugar FIFA

Una linda historia protagonizó el astro de la selección campeona del mundo, N'Golo Kanté.

Luego de perder el tren que lo llevaría a París tras el encuentro que sostuvo su equipo, el Chelsea, frente al Cardiff City, no le quedó otra que "hacer hora".

¿Su primer destino? la mezquita de la zona, lugar donde se encontró con un grupo de fanáticos que, además de compartir un momento con el jugador, le hicieron una invitación que jamás pensó que el jugador aceptaría: ir a su casa a comer, ver televisión y jugar unas partidas de FIFA.

Así, Kanté vio el programa que repasa la fecha en la BBC, "Match of the Day", comió arroz con curry y jugó el videojuego, en una jornada que los afortunados inmortalizaron en sus redes sociales.

World Cup winner, former premier league player of the year, 2 time premiership winner casually joined us to watch MOTD after visiting a local mosque. True definition of being humble. What a man. pic.twitter.com/y14NanXKPn

It all started with Kanté missing his Eurostar to Paris, then Googling local mosque, next thing you know man's chomping on rice and curry in next mans yard, playing FIFA and watching himself on MOTD 🤣