Kaká regresa al Milan para sumarse a la directiva junto a Maldini y Leonardo

El Milan se rodea de históricos jugadores para devolver al club a lo más alto y confirmó a Paolo Maldini como director de Estrategia Deportiva y Desarrollo.



El eterno capitán fue presentado en los rossoneri para trabajar en conjunto con Leonardo, actual director deportivo de los italianos. Además, se ratificó que Kaká llegará en septiembre para sumarse al staff dirigencial.



"Kaka ama el Milan y será mi aprendiz. Expresó su deseo de aprender como gerente para saber cómo funcionan las cosas y estar cerca del club", dijo Leonardo en la presentación de Maldini.

🎙 | Maldini: "I love AC Milan and believe in this project"

Watch the best bits of Paolo's presentation press conference 👇🏻#MaldiniDay 3⃣ 🔴⚫ pic.twitter.com/mEe3E0apq6