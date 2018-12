Kaká: 'Estuve tres años tratando de que Mourinho me diera oportunidades en el Madrid'

Tres temporadas estuvo Kaká en el Real Madrid, ganando la Copa del Rey en 2011 y la Liga Española con la Súpercopa en 2012.

En esos años fue dirigido por José Mourinho, y el brasileño reveló por qué no pudo mantenerse más tiempo en la "Casa Blanca".

"Mi problema en el Madrid fue la continuidad. Primero por la cuestión física y después por la elección del entrenador. Me pasé tres años intentando convencer a Mourinho de que podía darme oportunidades. Pero era una elección de él, estaba fuera de mi alcance", señaló.

De todos modos, el brasileño descartó tener una mala relación con su exentrenador. "En algunos momento vivimos desencuentros en la etapa en el Madrid porque yo creía que tenía que jugar y él creía que no. Pero eran desencuentros respetuosos. Jamás me rebelé y le dije me voy de aquí, ni salí ante la prensa a quejarme", concluyó.