Juvenal Olmos responsabilizó de todo a Pizzi: "No llevó a cabo ningún plan de juego"

Muy crítico se mostró Juvenal Olmos sobre el desempeño de la Roja en La Paz y particularmente de su colega, Juan Antonio Pizzi.

El panelista de Fox Sports disparó que "esto ya no es un hecho aislado, es una constancia. La selección ha perdido absolutamente la forma de juego y eso es responsabilidad del entrenador".

"Yo no podría definir si Chile jugó al contragolpe, si jugó defensivamente, no jugó por las bandas, no jugó al pelotazo aéreo, no jugó a buscar las pelotas detenidas, entonces, me quedé sin ningún tipo de propuesta para poder analizar", acusó.

Para Olmos, Pizzi "ordenó los hombres pero no llevó a cabo ningún plan de juego, esa es la verdad".