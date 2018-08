Juvenal Olmos podrá debutar oficialmente este sábado en el banco del Veracruz

Juvenal Olmos lleva más de tres partidos al mando de los Tiburones Rojos de Veracruz, sin embargo, aún no debuta de manera oficial, ya que hasta el momento no ha podido sentarse en el banquillo por problemas administrativos.



El chileno, de 55 años, no había podido convalidar su título de entrenador en México y no contaba con la visa de trabajo. No obstante, el club azteca ya solucionó ambos temas y el DT podrá hacer su estreno ante Cruz Azul, líder de la Liga MX.



"Este fin de semana que viene, en el partido con Cruz Azul, me sentaré en la banca", confesó el exentrenador de la Roja en conversación con El Mercurio.



Respecto a la experiencia, de volver a dirigir tras 11 años de inactividad: "Ha sido un reencuentro muy amistoso; es como si jamás hubiese dejado la banca. Ya he dado charlas y armé la estrategia para dos partidos. Me hizo bien la pausa: vuelvo con lo mejor de mí, con todo y aspirando a lo más alto en México"

El partido ante los cementeros está programado para este sábado a las 19:00 hora chilena en el Azteca.