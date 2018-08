Juvenal Olmos en su regreso como técnico: "Ya no soy el mismo porfiado de hace una década"

Sorpresa causó en México la designación de Juvenal Olmos como nuevo director técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz.



El chileno, de 55 años, asumió la banca del equipo azteca luego de estar 11 años sin dirigir a ningún equipo. Sin embargo, no se achica con el desafío y asegura que ahora es una persona más completa para el cargo.



"Me siento una persona plena, ya no soy el mismo porfiado de hace una década (...) Es un momento vital de mi carrera, más prudente. En la etapa anterior era muy tozudo", dijo en conversación con La Cuarta.



"Esta es una oportunidad que me debía, sentía que no había terminado bien mi carrera. He dirigido poco, en mi vida apenas son siete años, después algo se frenó, se truncó, pero ahora estoy tranquilo", agregó.



El estratega asumirá el cargo junto a Marcelo Cabezas (preparador físico) y Óscar Meneses (ayudante técnico).