Juvenal Olmos en su regreso como técnico: "Creo que sigo siendo en alma un perro verde"

Juvenal Olmos ya se encuentra en México a cargo de los Tiburones Rojos de Veracruz para vivir su segunda experiencia como director técnico en el extranjero.



El chileno, de 55 años, no dirige oficialmente un partido desde hace 11 años, cuando fue cesado de Everton en 2007 por malos resultados.



No obstante, el extécnico de la Roja se tiene fe y asegura que no le preocupa la inactividad, ya que los dirigentes fueron a buscarlo para tomar el desafío.



"Estoy expectante frente a uno de los desafíos que más me atraen, que es volver a dirigir, algo que ha sido la pasión de toda mi vida (...) Y con ganas de empezar este proyecto que se dio porque hubo un dueño, un presidente, que se la jugó por mí, que me dijo: 'Me importa dos cominos que no hayas dirigido hace diez años'", dijo en conversación con La Tercera.



Al ser consultado por el apodo de "perro verde" debido a sus rarezas en los cambios y entrenamientos, Olmos se lo tomó de buena manera y aseguró que ese apodo está más vigente que nunca.



"A lo de perro verde se le acabó dando una connotación peyorativa, como de que 'éste está loco' y terminó usándose también para herir. Pero lo de perro verde nació de los entrenamientos que yo hacía, que nadie los hacía en Chile en aquel momento, como el trabajo en espacios reducidos", indicó.



"Entonces decían que los entrenamientos de Juvenal eran tan raros como ver en la calle un perro verde. Pero creo que sigo siendo en alma un perro verde, porque me gusta la innovación", agregó el estratega.