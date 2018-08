Juvenal Olmos acumula tres partidos sin poder dirigir en México

Pese a que Juvenal Olmos lleva casi dos semanas como director técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz, el chileno aún no puede sentarse en el banquillo y dirigir oficialmente en la Liga MX.



Según información de ESPN, el extécnico de la Roja no cumple con la documentación necesaria, debido a que no cuenta con la certificación del título de técnico en la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT) de la Federación Mexicana de Futbol.



Además, el estratega todavía no tiene la visa de trabajo para desempeñar sus funciones en el país azteca, por lo que Hugo Chávez ha tenido que sentarse en la banca en su reemplazo.

En lo futbolístico, Olmos consiguió su primer triunfo al mando del equipo en la última fecha, luego de derrotar por la cuenta mínima a Xolos de Tijuana.