Justo Villar: "Pensaba que podría terminar mi carrera en Colo Colo"

Justo Villar habló de Colo Colo a más de un año de la lesión que lo marginó para siempre del club, y volvió a reiterar su deseo de haberse retirado en el Cacique



"Yo pensaba que podía terminar mi carrera ahí, era lo único que quizás podría cambiar. Pero hoy en día no es como uno piensa y quiere, es como se dan las cosas", dijo en una entrevista con el CDF.



Pese a su extraña salida del club, el paraguayo recuerda con cariño a los albos. "He pasado cuatro años maravillosos en el club y la gente que ha quedado como amiga me recuerda que fue un paso muy positivo en mi vida", expresó.



El actual meta de Nacional de Paraguay reveló que la lesión que sufrió ante la UC en marzo de 2017 fue la más complicada que tuvo en su carrera: "Antes tuve lesiones musculares que duraban poco tiempo de recuperación. Con la lesión en Copa Chile cuando se me rompe el ligamento cruzado posterior comenzaron a ser distintos los problemas".



Justo Villar en el momento de su lesión Justo Villar en el momento de su lesión



"Colo Colo es un club grande que necesita un día a día constante y yo no podía estar porque estaba lesionado a largo plazo. Por ahí era entendible, no la forma, pero que no contarán conmigo. La forma cómo fue no terminó de cuadrarme un poco, pero es algo pasado así que mejor olvidarlo", agregó.



Los hinchas albos lo catalogan como un ídolo del club, opinión que Villar no comparte. "No me siento un ídolo del club. Hay gente que por logros y años son gente más importante. Yo me siento parte del club en un momento difícil. Quizás referente por lo que significa mi carrera, pero ídolo no", indicó.



Por último, se refirió a sus sensaciones al ver los errores de Paulo Garcés en su ausencia. "Sentía que podía ayudarlo de otra manera. En ningún momento sentí que era una rivalidad fuerte entre él y yo, era una competencia leal. Me parecía que no estaba pasándola bien. Siempre que pasaba algo trataba de estar cerca de él para apoyarlo", finalizó.