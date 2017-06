Justo Villar negocia su futuro en Colo Colo

Nada de tranquilo está el panorama en Colo Colo, más allá de la confirmación de varios refuerzos para enriquecer al plantel. Esto porque uno de los referentes del cuadro albo podría partir, ante algunas decisiones dirigenciales que no lo tendrían conforme.



De acuerdo a Los Tenores, se trataría de Justo Villar, quien está reunido en estas horas con Óscar Meneses y Aníbal Mosa, con el fin de definir su futuro y los detalles del contrato que lo mantienen ligado al club (hasta junio de 2018), puesto que está muy molesto a raíz de conocer que no será inscrito para el torneo de Transición.



Recordemos que el paraguayo fue intervenido quirúrgicamente en la rodilla izquierda y se espera que esté de regreso a las canchas recién en octubre.



No se descarta que en los próximos minutos deje de ser arquero de Colo Colo, además de que se especula con que su salida también se debe a una razón política, puesto que se ha visto cierta cercanía con el sector de Leonidas Vial.