Justo Villar: El equipo depende mucho de lo que haga Paredes

El portero de Colo Colo, Justo Villar, salió nuevamente al paso para aclarar su situación en torno a si continuará ligado con el Cacique. Todo esto, a raíz de sus declaraciones luego de la eliminación en Copa Libertadores a manos de Botafogo.



El paraguayo aseveró que “la información fue mal interpretada o no me supe expresar correctamente. Había dicho que estaba muy triste por terminar de la forma que fue nuestra participación en copa internacional y que fue uno de mis últimos torneos internacionales, no el último. Lo tuve que salir a aclarar después diciendo que aún tengo contrato con el club hasta junio del año que viene”.



Por otro lado, el arquero albo confirmó que existe una “Paredes dependencia” con respecto a la importancia del delantero.



“Los hechos demuestran que en gran porcentaje el equipo depende de mucho de lo que haga Esteban y como esté, pero también actuamos como equipo y tenemos compañeros que tratan de ayudar. Esteban es un jugador de categoría distinta y por eso es el rendimiento que tiene”, sostuvo.