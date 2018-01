Justo Villar desmiente haber incidido en el fracaso del retorno de Lucas Barrios a Colo Colo

Varias han sido las repercusiones y especulaciones con respecto a la infructuosa llegada de Lucas Barrios a Colo Colo, siendo una de las tesis que Justo Villar, guardameta paraguayo campeón con el Cacique, influyó en el fracaso de las negociaciones.



Sin embargo, el propio portero expresó en redes sociales que él no tuvo nada que ver en lo ocurrido y que de hecho no dialogó con ninguna de las posiciones vinculadas en la tratativa.



“Jamás hablé con Lucas Barrios sobre Colo Colo ni sobre el señor Aníbal Mosa. Menos aún podría hablar mal de un club al que aprendí a amar en este tiempo que me tocó estar y que me dio más de lo que yo le pude dar”, aseveró.



Recordemos que el caso finalmente no llegó a buen puerto por diferencias económicas entre ambas partes.